Bingo-Gewinn: 3,9 Millionen Euro gehen in den Kreis Diepholz

Der höchste Gewinn in der 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie Bingo geht nach Niedersachsen. Dort knackte am Sonntag ein noch unbekannter Spielteilnehmer den Jackpot mit rund 3,9 Millionen Euro, wie die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Montag mitteilte. Dies sei die höchste Gewinnsumme, die seit Einführung der Umweltlotterie vor 25 Jahren ausgeschüttet wurde. Das Los wurde den Angaben zufolge im Landkreis Diepholz gekauft.