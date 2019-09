Eröffnung 2020

Ikea feiert Richtfest in Karlsruhe

13.09.2019, 11:22 Uhr | t-online.de

Logo des schwedischen Möbelhauses: In Karlsruhe soll 2020 ein Ikea eröffnen. (Quelle: Symbolbild/Konstantin Sednev/imago images)

Schon bald hat Karlsruhe einen eigenen Ikea. Das schwedische Einrichtungshaus soll im Sommer 2020 an der Durlacher Allee eröffnen. Jetzt wurde das Richtfest gefeiert.

Der Eröffnungstermin des Ikea Möbelhauses in Karlsruhe rückt näher: Am Donnerstag wurde nach rund einem Jahr Bauphase das Richtfest gefeiert. Im Sommer 2020 soll das schwedische Einrichtungsgeschäft an der Durlacher Allee dann eröffnen.



Der Grundstein für den Karlsruher Ikea wurde bereits im September 2018 gelegt. Aber das schwedische Unternehmen soll bereits im Jahr 1990 nach einem Standort für ein Einrichtungshaus in Karlsruhe Ausschau gehalten haben.



Google Maps Eintrag: Hier entsteht ein Ikea Möbelhaus für Karlsruhe. (Quelle: Screenshot Google Maps)



25.500 Quadratmeter Shoppingfläche

Doch zunächst ohne Erfolg. Erst 2014 ging der Antrag von Ikea für den Wunschstandort an der Durlacher Allee bei den Behörden ein und wurde anschließend genehmigt.







Den Bau des Möbelhauses in Karlsruhe kann man per Live-Kamera online mitverfolgen. An der Durlacher Allee sollen 25.500 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen. Der Möbelriese investiert dafür 80 Millionen Euro.