Gehege eröffnet

Elf Affendamen beziehen neues Domizil im Zoo Karlsruhe

10.01.2020, 17:59 Uhr | t-online.de

In Karlsruhe hat der Zoologische Stadtgarten ein neues Gehege für die dort lebenden Totenkopfäffchen eröffnet. Derzeit leben im Affendomizil nur weibliche Tiere – das soll sich bald ändern.

Die Totenkopfäffchen in Karlsruhe hatten am Freitag einen Grund zur Freude: Sie sind in ein neues Gehege gezogen, wie der Zoologische Stadtgarten auf Facebook berichtet.



Die neue Anlage befindet sich demnach im Raubtierhaus. Dort sollen nun elf weibliche Tiere aus dem Exotenhaus ein neues Zuhause finden. Die Totenkopfäffchen leben bislang als reine Weibchengruppe im Zoo Karlsruhe. Sobald die Außenanlage den Lebensraum der kleinen Primaten erweitert, soll auch ein Männchen in die Wohngemeinschaft mit einziehen und für Nachwuchs sorgen.



Affen-Domizil als Besucher-Attraktion

Zwölf Firmen haben an dem Bau mitgewirkt, der insgesamt 460.000 Euro gekostet hat. Ein Highlight des neuen Affen-Domizils: Über die Schau-Futterküche können Besucher durch ein Fenster den Tierpflegern bei der Arbeit zusehen.

Totenkopfäffchen in neuem Gehege Die neue Anlage für unsere Totenkopfäffchen ist heute im Raubtierhaus eröffnet worden.... Gepostet von Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe am Freitag, 10. Januar 2020

Eine weitere Besonderheit ist der Kriechgang, der in die Anlage integriert wurde und ebenfalls mit Einsichtsscheiben versehen ist. So sollen sich Besucher mitten durch das Gehege bewegen können.

"Es ist nicht die einzige Veränderung im Raubtierhaus. Es soll Stück für Stück zum Südamerikahaus umgebaut und die Tieranlagen modernisiert werden", zitiert der Zoo den Direktor Matthias Reinschmidt.