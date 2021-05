Bike-In

Erste Fahrrad-Teststation eröffnet in Karlsruhe

11.05.2021, 13:09 Uhr | t-online

Oberbürgermeister Frank Mentrup radelt in die Teststation: In Karlsruhe gibt es nun ein Schnelltest-Zentrum für Radfahrer. (Quelle: Stadt Karlsruhe)

Karlsruher Radfahrer haben nun die Möglichkeit, sich auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen schnell und kostenlos auf das Coronvirus testen zu lassen: Bei der ersten Bike-In-Teststation der Stadt.

In Karlsruhe hat am Dienstagmorgen eine Schnelltest-Station für Radfahrer den Betrieb aufgenommen. Um 6.30 Uhr ging es in der Günther-Klotz-Anlage am Junker-und-Ruh-Weg zwischen den beiden Seen los. Das teilte die Stadt mit. Die Teststation wird vom Samariter Bund betrieben und wurde von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH eingerichtet. Oberbürgermeister Frank Mentrup stellte die Teststation in einem Video auf Youtube vor.

Dort kann sich nun jeder beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit kostenlos testen lassen. Termine kann man über eine App oder online vereinbaren. Auf das Ergebnis muss man nicht warten: Es wird der weiter radelnden Person per E-Mail geschickt. Bis zu 300 Tests sollen so am Tag möglich sein.

Öffnungszeiten sind unter der Woche von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Nutzung der App kann auch für andere Teststationen sowie zum Vorweisen der Testergebnisse bei Handel, der Gastronomie sowie den Kultureinrichtungen verwendet werden, heißt es in der Mitteilung. Der Fahrrad Drive-In soll mindestens bis zum 31. August im Einsatz sein.