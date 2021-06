Im Kreis Karlsruhe

500.000 Euro Schaden nach Brand in Klärwerk

16.06.2021, 10:00 Uhr | dpa

Im Kreis Karlsruhe hat es in einem Klärwerk gebrannt. Der neue Anbau sollte gerade in Betrieb genommen werden, als das Feuer ausbrach – der Schaden beträgt rund eine halbe Million Euro.

Bei einem Brand im Klärwerk Neuthard in Karlsdorf im Kreis Karlsruhe ist ein Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro entstanden. Es gebe keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Das Feuer habe sich im Schaltraum entwickelt.

Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Dienstagnachmittag in einem neugebauten Anbau aus. Ein Techniker sollte den neuen Schaltraum in Betrieb nehmen und stellte gegen 14 Uhr den Brand fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Feuerwehr war vermutlich ein technischer Defekt Ursache für den Brand, heißt es weiter. Der Neubau wurde laut der Mitteilung stark in Mitleidenschaft gezogen, der Betrieb des Klärwerks könne aber mit kleineren Einschränkungen weiterlaufen.