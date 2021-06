Technischer Defekt?

Linienbus rollt ohne Fahrer los – zwei Passagiere verletzt

18.06.2021, 17:16 Uhr | dpa

In der Nähe von Karlsruhe hat sich ein Linienbus selbstständig gemacht. Der Fahrer war kurz zuvor aus dem Fahrzeug gestiegen.

Ein Linienbus mit zwei Fahrgästen an Bord ist am Freitagmorgen im Landkreis Karlsruhe einfach ohne seinen Fahrer losgerollt. Der Bus rammte laut Polizeiangaben in Karlsbad eine Straßenlaterne, durchbrach eine Grundstückseinfassung, streifte eine Hausfassade und kam schließlich an einem Häusereck zum Stehen.



Ein 11 Jahre alter Junge und eine 89 Jahre alte Frau im Bus wurden leicht verletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einige zehntausend Euro.

Offenbar war ein technischer Defekt der Grund dafür, dass der Bus von selbst in Fahrt kam. Wie ein Polizeisprecher schilderte, hatte der 34 Jahre alte Busfahrer zunächst auf der leicht abschüssigen Straße angehalten und wollte für die Weiterfahrt die Türe schließen. Als dies nicht funktioniert habe, sei er ausgestiegen, um nach der Ursache zu schauen. Trotz betätigter Bremse sei der Omnibus mit den beiden Fahrgästen dann aber losgerollt.