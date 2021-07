Karlsruhe

Angriff mit Beil: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

23.07.2021, 19:14 Uhr | dpa

Mit einem Beil soll ein Mann einen 64-Jährigen in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe angegriffen haben. Nach Angaben der Ermittler konnte der Sohn des Opfers den Schlag am Freitag noch abwehren und so Schlimmeres verhindern. Ein Haftrichter soll nun entscheiden, ob der mutmaßliche Angreifer wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft kommt.

Der 64-Jährige überprüfte demnach mit seinem Sohn mögliche bauliche Mängel in dem Kleingarten des 66 Jahre alten Tatverdächtigen. Dabei soll dieser mit dem Beil in Richtung des Kopfes des 64-Jährigen geschlagen haben. Vater und Sohn konnten den Mann laut Polizei zu Boden bringen und festhalten. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt, sein Sohn musste wegen einer Kopfverletzung, einer großen Wunde am Oberarm und diversen Schnittverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.