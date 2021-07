Karlsruhe

Radfahrer stirbt nach Unfall an schweren Kopfverletzungen

30.07.2021, 11:28 Uhr | dpa

Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist nach dem Zusammenprall mit einem Pedelec-Fahrer in Karlsruhe gestorben. Der Mann erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 67-Jährige war am Donnerstag vor einer Woche rechts in eine Straße abgebogen. Offenbar geriet er beim Abbiegen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der Radfahrer wurde danach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.