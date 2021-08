Zweiter Fall in drei Wochen

Wieder Leiche im Fluss Alb in Ettlingen gefunden

13.08.2021, 15:10 Uhr | dpa, t-online

Bei Karlsruhe ist die Leiche einer Frau in der Alb gefunden worden. Bereits vor wenigen Wochen war ein junger Mann in dem Fluss ertrunken.

In der Alb in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Identität der Frau war laut Polizeiangaben zunächst nicht geklärt. Am Freitagvormittag ergaben sich dann aber Hinweise zu einem Vermisstenfall aus Bruchsal.



Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um eine als vermisst gemeldete 76 Jahre alte Frau aus Bruchsal handelt, teilte die Polizei mit. Die Todesursache solle bei einer Obduktion festgestellt werden. Sie soll Anfang kommender Woche stattfinden, wie ein Sprecher der Polizei t-online sagte.

Zur Todesursache konnte der Sprecher derzeit keine Angaben machen. Man habe keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden, allerdings deute auch bisher wenig eindeutig auf Suizid hin. Möglich könne etwa ein Unglücksfall sein, aber auch das sei ausdrücklich bisher noch "Spekulation", wie der Sprecher sagte.

Bereits Ende Juli wurde eine Leiche in der Alb gefunden

Der Bereich, in dem die Frau gefunden worden sei, sei schwer zugänglich. Deswegen gehe die Behörde Angaben des Sprechers zufolge derzeit davon aus, dass die Frau an anderer Stelle der Alb mit dem Wasser in Kontakt gekommen sei.

Ende Juli war eine männliche Leiche in der Ettlinger Alb gefunden worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Mann unter Treibholz entdeckt. Laut Obduktionsergebnis war der 32-jährige Asylsuchende ertrunken.