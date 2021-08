Hoher Schaden

Alkoholisierte Frau fährt in geparkten Sattelzug

25.08.2021, 13:37 Uhr | dpa

Mit 3,3 Promille im Blut ist eine Frau in der Nähe von Karlsruhe auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Frau war nicht angegurtet und erlitt Verletzungen am Kopf. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro.

Nicht angeschnallt und sturzbetrunken – eine 35 Jahre alte Frau ist mit 3,3 Promille im Blut mit ihrem Auto in Malsch (Kreis Karlsruhe) auf einen Sattelzug aufgefahren. Wie die Polizei am Mittwoch weiter berichtete, war die Frau am Dienstagabend an einer Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen und in den geparkten Sattelzug geprallt.



Die nicht angegurtete 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro.