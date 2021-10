Karlsruhe

Urteil nach Mord im Wald erwartet

13.10.2021, 01:15 Uhr | dpa

Im Prozess um den Mord mit Hammer und Schraubenzieher an einem 51-Jährigen will das Landgericht Karlsruhe heute ein Urteil verkünden. Der 43 Jahre alte Angeklagte soll das Opfer im Dezember vergangenen Jahres in einem Waldstück in der Nähe von Mühlacker (Enzkreis) getötet haben. Der Mann verblutete an 49 Schlag- und Stichverletzungen. Motiv für die Tat war laut Staatsanwaltschaft, dass das Opfer damit drohte, dubiose Geschäfte des 43-Jährigen beim Finanzamt zu melden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Türken gefordert. Seine Anwälte sprachen sich nach Gerichtsangaben für eine Freiheitsstrafe nicht über zehn Jahren wegen Totschlags aus. Für die mitangeklagte deutsche Lebensgefährtin plädierten sowohl die Anklagebehörde als auch die Verteidigung am Freitag auf Freispruch. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin hatte sich im Prozess nicht nachweislich bestätigt, dass die 49-Jährige von den Mordplänen ihres Verlobten wusste. Pikantes Detail: Das Opfer ist ihr Ex-Mann. Der Tote wurde im Kofferraum eines Autos gefunden.