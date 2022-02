Karlsruhe

Karlsruher SC hofft nach Corona-Pause auf Punkte in Bremen

05.02.2022, 03:33 Uhr | dpa

Der Karlsruher SC hofft nach überstandenem Corona-Ausbruch in der Mannschaft auf einen erfolgreichen Wiederbeginn in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Spiel beim Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wartet jedoch ein schwerer Gegner auf das Team von Trainer Christian Eichner. Die Hanseaten sind nach fünf Siegen in Serie auf Aufstiegskurs. Der KSC hatte zuletzt wegen etlicher Corona-Fälle im Profikader sowie im Funktionsteam pausieren müssen. Das für 22. Januar geplante Heimspiel gegen den SV Sandhausen musste deshalb auf den kommenden Dienstag verlegt worden.

In Bremen können die Karlsruher noch nicht den Ende Januar vom SV Werder ausgeliehenen Benjamin Goller einsetzen. Die Gastgeber bestanden im Leihvertrag darauf, dass der Mittelfeldspieler in dieser Partie nicht im Kader stehen darf. Für das Spiel im Weserstadion sind 10 000 Zuschauer zugelassen.