Karlsruhe

Karlsruher SC kann mit zweitem Sieg an Kiel vorbeiziehen

19.02.2022, 02:12 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC peilt am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel den zweiten Sieg nacheinander an. Erfüllt das Team von Trainer Christian Eichner diese Vorgabe, überholt der elftplatzierte KSC den formstarken Gegner in der Tabelle. Torhüter Marius Gersbeck soll trotz einer Handverletzung spielen. Die zuletzt verletzten Lucas Cueto und Robin Bormuth stehen wieder zur Verfügung.