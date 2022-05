Abfälle aus Atomanlagen-Rückbau dürfen nicht auf Deponie

Das Land Baden-W├╝rttemberg kann einem Gerichtsurteil zufolge vorerst keine Betonabf├Ąlle aus dem R├╝ckbau von Atomanlagen auf einer Deponie im Enzkreis lagern. Das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe gab nach Angaben vom Dienstag einer Klage des Landkreises gegen das Regierungspr├Ąsidium Karlsruhe statt. Eine von der Beh├Ârde erteilte Ausnahmezulassung zur Entsorgung des nicht strahlenden M├╝lls auf der Deponie Hamberg ist damit hinf├Ąllig. Die Abf├Ąlle stammen aus kerntechnischen Anlagen am Kraftwerksstandort in Philippsburg sowie in Eggenstein-Leopoldshafen (beide Kreis Karlsruhe).