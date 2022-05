Mutter und Tochter getötet? BGH urteilt über Totschlag

Knapp drei Jahre nach dem aufsehenerregenden Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in M├╝nchen wird der Fall zur Sache f├╝r den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Am Mittwoch (11.00 Uhr) soll dort das Urteil in dem Revisionsverfahren verk├╝ndet werden.