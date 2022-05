Karlsruhe billigt Restaurant-Schließungen durch Notbremse

Der Bund durfte ├╝ber die sogenannte Corona-Notbremse in der dritten Pandemie-Welle im Fr├╝hjahr 2021 Gastst├Ątten und andere Speiselokale schlie├čen. Auch diese Ma├čnahme sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag mit. Die Verfassungsbeschwerde eines Restaurantbetreibers aus Berlin wurde nicht zur Entscheidung angenommen. (Az. 1 BvR 1295/21)

Die Richterinnen und Richter hatten zentrale Ma├čnahmen der Bundesnotbremse bereits im November in zwei grunds├Ątzlichen Entscheidungen gebilligt. Damals ging es um die Kontakt- und Ausgangsbeschr├Ąnkungen und um die Schlie├čung von Schulen. Der neue Beschluss nimmt darauf Bezug. Formal geht es jeweils um den einstigen Ma├čnahmenkatalog des Paragrafen 28b, der am 22. April 2021 ins Infektionsschutzgesetz eingef├╝gt wurde und bis Ende Juni 2021 in Kraft blieb. Der Bund wollte damit sicherstellen, dass ├╝berall im Land dieselben Ma├čnahmen greifen, sobald sich die Corona-Lage in einer Region zuspitzt. Das hatte eine Klagewelle ausgel├Âst. Inzwischen gibt es nur noch sehr wenige Corona-Auflagen.