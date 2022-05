Streit zwischen Nachbarn um Wärmedämmung vor dem BGH

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Freitag (9.00 Uhr) mit dem D├Ąmmen von Altbauten, die direkt an der Grundst├╝cksgrenze stehen. Muss die W├Ąrmed├Ąmmung von au├čen ans Geb├Ąude, ragt es damit unweigerlich um einige Zentimeter aufs Nachbargrundst├╝ck. Damit sanierungswillige Eigent├╝mer nicht an dieser H├╝rde scheitern und der Klimaschutz vorankommt, haben etliche Bundesl├Ąnder f├╝r diesen Fall spezielle Regelungen geschaffen.