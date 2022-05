Karlsruher SC reist mit Personalsorgen nach Heidenheim

Der Karlsruher SC geht mit Personalsorgen in den letzten Spieltag der 2. Fu├čball-Bundesliga. Neben dem gelbgesperrten Marvin Wanitzek wird im Spiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auch Mittelfeld-Kollege Kyoung-Rok Choi nicht dabei sein. Der S├╝dkoreaner habe Probleme mit dem H├╝ftbeuger. Das Fehlen sei aber eine Vorsichtsma├čnahme, sagte Coach Christian Eichner am Freitag. In der Innenverteidigung muss Christoph Kobald ersetzt werden. Der 24-j├Ąhrige ├ľsterreicher wurde wegen eines B├Ąnderrisses operiert und f├Ąllt monatelang aus.