Monitoring: Weniger Feldsperlinge und mehr Buntspechte

Gibt es bald keinen Spatz mehr auf der Hand und nur noch Tauben auf dem Dach? Die Zahl der Feldsperlinge nimmt nach einem Vogel-Monitoring in Baden-W├╝rttemberg ab. Die Population des Buntspechtes dagegen nimmt nach Angaben der Landesanstalt f├╝r Umwelt Baden-W├╝rttemberg (LUBW) moderat zu. "Das Artensterben betrifft seit vielen Jahren nicht mehr nur spezialisierte Arten. Es sind zunehmend auch sogenannte Allerweltsarten betroffen, die in der Vergangenheit sehr h├Ąufig waren", sagte am Freitag LUBW-Vizepr├Ąsident Werner Altkofer zur langj├Ąhrigen Bestandsentwicklung h├Ąufiger Brutvogelarten im Land.