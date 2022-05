Herabstürzende Lüfterteile: Autotunnel in weiter Ferne

Herabst├╝rzende L├╝fterteile: Autotunnel in weiter Ferne

Nach gravierenden Defekten bei der L├╝fteranlage verz├Âgert sich die Er├Âffnung des Karlsruher Autotunnels um Monate. Es habe ein Sicherheitsrisiko durch ausgesto├čenes Material und herabst├╝rzende L├╝fterteile gegeben, best├Ątigte Karlsruhes Oberb├╝rgermeister Frank Mentrup (SPD) am Dienstag. Zuvor hatten der SWR und die "Badischen Neuesten Nachrichten" dar├╝ber berichtet.

Der Autotunnel unter der Karlsruher Kriegsstra├če sollte schon im Fr├╝hjahr er├Âffnet werden. Er ist Teil des Nahverkehrsprojekts Kombil├Âsung. Der Stra├čenbahnverkehr wird dabei teils durch einen Tunnel unter der Fu├čg├Ąngerzone gef├╝hrt, teils fahren die Bahnen oberirdisch auf der s├╝dlich gelegenen neuen Trasse Kriegsstra├če. Diese fr├╝her teils zehnspurige Autoschneise ist zum Boulevard umgebaut worden. Der Autoverkehr soll in einen Tunnel unter der Kriegsstra├če gef├╝hrt werden.

Wie aus Informationen der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) an die Aufsichtsratsmitglieder hervorgeht, gab es an zwei Ventilatoren, die unter der Tunneldecke angebracht sind, nicht vorhersehbare technische Defekte. Zwar d├╝rften bis zu drei der 36 Ventilatoren ausfallen und Sicherheitsrisiken seien zun├Ąchst nicht erkennbar gewesen. Dann habe es aber kurz vor der geplanten Tunneler├Âffnung einen erneuten Defekt gegeben: "Gefahr und Sicherheitsrisiko durch ausgesto├čenes Material und herabst├╝rzende L├╝fterteile sind eingetreten!", hei├čt es in der Info. Daraufhin wurde die Er├Âffnung des Tunnels gestoppt.