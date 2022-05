Umherfliegende Lüfterteile: Keine weiteren Tunnel gefährdet

Die herabst├╝rzenden L├╝fterteile im neuen Karlsruher Autotunnel d├╝rfte nach Einsch├Ątzung der Stadt ein einmaliges Fiasko gewesen sein. Eine Gefahr f├╝r andere Tunnel in der Stadt werde nicht gesehen, weil dort andere L├╝fter verbaut seien, sagte ein Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) am Mittwoch.

Wegen der gravierenden Sch├Ąden an einem der 36 L├╝fter und der damit verbundenen Gefahr f├╝r den Verkehr verz├Âgert sich die Er├Âffnung des Autotunnels auf unbestimmte Zeit. An sich h├Ątte der Tunnel, der Teil des Karlsruher Nahverkehrsprojekts Kombil├Âsung ist, nach wiederholter Verschiebung am Montag er├Âffnet werden sollen.