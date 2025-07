ICE-Razzia in USA: Arbeiter in Lebensgefahr

Julia Klöckner steht als Bundestagspräsidentin in der Rangfolge der höchsten Staatsämter noch vor dem Bundeskanzler. Ein bedeutungsvoller Job mit großer Verantwortung also. Doch die Kritik an der CDU-Politikerin reißt nicht ab. Zu Recht?

Fehlbesetzung – dieses Wort begleitet Julia Klöckner schon seit sie überhaupt als Bundespräsidentin gestartet ist. Kein Wunder, der Anspruch an das Amt ist hoch. Immerhin kommt es in der protokollarischen Rangordnung der höchsten Ämter in Deutschland an zweiter Stelle, direkt nach dem Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten. Also sogar noch vor dem Bundeskanzler, ihrem Parteifreund Friedrich Merz.

"Klöckner muss dringend in ihre neue Rolle hineinwachsen – oder den Platz freimachen für jemanden, der das kann", tönte etwa der Linken-Vorsitzende Jan van Aken schon im April dieses Jahres. Da war die CDU-Politikerin, die im Bundestag für Ordnung sorgen soll, gerade ein paar Wochen im Amt. Ausgerechnet mit den Kirchen hatte die Christdemokratin sich vergaloppiert, ihnen vorgeworfen, sich allzu sehr in das politische Tagesgeschäft einzumischen. Inzwischen ist es Sommer - und die Debatte um sie reißt nicht ab.

Ähnlich wie der Bundespräsident kann sie in ihrer Rolle als Moderatorin in teils hitzigen, gesellschaftlichen Debatten wirken. Klöckner aber hat sich aber offenbar entschieden, sie anzufeuern. Auch in der letzten Woche vor der Sommerpause des Bundestags ist Köckner wieder mit strengen Ermahnungen aufgefallen, sogar die Bundestagspolizei kam zum Einsatz, wieder ging es um Regenbogenflaggen. Ist Klöckners Vorgehen verhältnismäßig? Überschreitet sie womöglich die ihr anvertrauten Kompetenzen?

Spätestens seit Klöckner entschieden hat, die Regenbogenflagge auf dem Parlament zum Christopher Street Day (CSD) nicht zu hissen, muss sie sich dafür rechtfertigen, wie neutral sie ihr Amt ausübt. Eine neue Kontroverse um die 52-Jährige ist vergangene Woche entbrannt, weil die Bundestagsverwaltung mehrere Abgeordnete aufgefordert hatte, an ihren Büros angebrachte Regenbogenfahnen zu entfernen. Bei der reinen Aufforderung ist es offenbar nicht geblieben. "Wegen der Regenbogenflagge an meinem Büro im Bundestag wurde die Bundestagspolizei gerufen", schrieb etwa die Linken-Abgeordnete Stella Merendino.

Dauerthema Regenbogenflagge

Klöckners Sprecher betonte, dass es bei der Aktion nicht konkret um die Kontrolle von Regenbogenfahnen gegangen sei. Die Hausordnung des Deutschen Bundestags sei allen bekannt. Darin heißt es: "Das Anbringen von Aushängen, insbesondere von Plakaten, Postern, Schildern und Aufklebern an Türen, Wänden oder Fenstern in den allgemein zugänglichen Gebäuden des Deutschen Bundestages sowie an Fenstern und Fassaden dieser Gebäude, die von außen sichtbar sind, ist ausnahmslos nicht gestattet."

Und für die strikte Umsetzung der Regeln plädiert Klöckner ausdrücklich. Mal ein Auge zudrücken – das lehnt Klöckner ab. Sie gibt sich beharrlich. Es gebe Grundregeln, sagte sie im Politico-Podcast. Die Übergänge seien fließend, deshalb brauche es manchmal auch Strenge. So verwies sie vor einigen Wochen die Linken-Abgeordnete Cansin Köktürk wegen eines Palästina-Shirts aus dem Plenarsaal des Bundestags. Und der Linken-Abgeordnete Marcel Bauer musste wegen einer Baskenmütze auf dem Kopf den Saal verlassen. Kopfbedeckungen sind zwar nicht per se im Bundestag verboten. Aber so wie das politische T-Shirt muss auch die Mütze laut Hausordnung "der Würde des Hauses entsprechen". Julia Klöckner sah diese Würde beschädigt.

Klöckner: "Wir bezichtigen uns hier nicht der Lüge"