BGH-Prozess um antijüdisches Schweine-Relief beginnt

├ťber eine als "Judensau" bezeichnete Schm├Ąhplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt wird heute am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Ein Kl├Ąger will, dass das antij├╝dische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird (Az. VI ZR 172/20). In den Vorinstanzen war der Jude gescheitert. Das lag unter anderem daran, dass seit Jahren eine Erkl├Ąrtafel in der N├Ąhe der Abbildung auf den Kontext hinweist.