Gegen Stadtarchiv-Bauüberwacher muss neu verhandelt werden

Karlsruhe/K├Âln (dpa) - Wegen eines Rechtsfehlers muss der Prozess gegen einen sogenannten Bau├╝berwacher am eingest├╝rzten K├Âlner Stadtarchiv neu aufgerollt werden. Weil die Richter des Landgerichts K├Âln in einem anh├Ąngigen Verfahren als Zeugen geh├Ârt worden waren, h├Ątten sie gem├Ą├č Strafprozessordnung nicht danach erst das schriftliche Urteil gegen den Mann verfassen d├╝rfen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nach Angaben vom Montag.