Gericht gibt Altanschließern im Streit um Beiträge Recht

Das Bundesverfassungsgericht hat im Streit um Beitr├Ąge f├╝r alte Wasseranschl├╝sse die Praxis der Erhebung mancher Zweckverb├Ąnde in Brandenburg zur├╝ckgewiesen. Das oberste Gericht gab damit zwei Verfassungsbeschwerden sogenannter Altanschlie├čer statt, mit der sie sich dagegen wehrten, dass sie nach einem Wechsel des Aufgabentr├Ągers Anschlussbeitr├Ąge zahlen mussten. Damit werde das Grundrecht auf freie Entfaltung der Pers├Ânlichkeit in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt, teilte das Karlsruher Gericht am Dienstag mit (Az. 1 BvR 798/19, 1 BvR 2894/19). Der Beschluss fiel bereits am 12. April.