In Kitas und Schulen

Kiel weitet Kinderbetreuung in Corona-Krise aus

20.04.2020, 13:51 Uhr | t-online.de

In Kiel gelten treten erneut angepasste Corona-Regelungen in Kraft. Diese betreffen auch die Betreuung in Kitas und Schulen. Auch wenn es noch weit bis zur Normalität ist, gibt es erste Lockerungen.



Ab 20. April werden in Kiel die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie angepasst. Die nachjustierten Regelungen betreffen auch die Betreuung von Kindern in Kitas und Schulen. Nach wie vor bleiben Kitas und Schulen geschlossen, doch es gibt einige Ausnahmen und neue Angebote.



Die Betreuung im Notdienst wurde angepasst: Fortan soll es laut Angaben der Stadt ausreichen, wenn ein Elternteil im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, damit die Kinder in die Notbetreuung können.



Bürgermeisterin Renate Treutel geht demnach davon aus, dass mehr Eltern das Angebot nutzen werden: "Es werden wohl mehr Kinder ihre Freundinnen und Freunde in der Kita treffen können", so Treutel. Bisher konnten nur diejenigen Kinder in die Notbetreuung, deren Elternteil im medizinischen oder pflegerischen Bereich arbeitet.

Die Liste der sogenannten kritischen Infrastrukturbereiche soll laut der Mitteilung der Stadt auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden. Bislang gehören neben den Bereichen Staat, Verwaltung, Verkehr und Transport und dem Gesundheitsbereich auch etwa die Bereiche Medien un Kommunikation, Fürsorge und Finanzen dazu. Eine komplette Liste befindet sich auf der Webseite der Landesregierung.

Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden können die Notbetreuung unabhängig von ihrem Beruf in Anspruch nehmen.



Dazu heißt es in der Mitteilung der Stadt: Die Kieler Kitas wurden gebeten, entsprechende personelle und organisatorische Anpassungen vorzunehmen und sich diesbezüglich vorzubereiten. "Ob die Vorgabe einer Betreuungseinheit von maximal 5 Kindern in einer Gruppe vor dieser Erweiterung für weitere Kinder realistisch ist, wird davon abhängig sein, wie viele Eltern diese Möglichkeit in Anspruch nehmen werden," so Bürgermeisterin Treutel.

Ab 21. April werden in Kieler Schulen die Abiturprüfungen durchgeführt. Einen Tag später beginnt die Prüfungsvorbereitungen für die 9. und 10. Abschlussklassen, die in diesem Jahr den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) machen. Die Teilnahme an den Prüfungen ist für alle Schüler verpflichtend, sofern sie nicht zur Risikogruppe gehören.

Die Stadt hat angekündigt, die Schulen beim Umsetzen des geforderten Hygieneplans zu unterstützen, damit im Mai der Schulbetrieb nach und nach aufgenommen werden kann. Ein entsprechender Erlass steht noch unter dem Vorbehalt der Kultusministerkonferenz am 29. April.