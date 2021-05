Kiel

Saison für Kiels Profi Arslan nach Kreuzbandriss beendet

11.05.2021, 14:50 Uhr | dpa

Ahmet Arslan vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt für die restlichen drei Spiele seines Teams aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Passiert war das Malheur am Montagabend im Nachholspiel der Kieler gegen Hannover 96 (1:0). Arslan soll in den nächsten Tagen operiert werden und muss danach monatelang pausieren. .

Holstein Kiel ist Tabellenzweiter und muss noch gegen Jahn Regensburg, den Karlsruher SC und gegen Darmstadt 98 spielen. Die Mannschaft musste nach zweimaliger Quarantäne mehrere Spiele nachholen und ist nahezu alle drei Tage im Einsatz. Wenige Tage zuvor hatte sich Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov die Hand gebrochen und fällt ebenfalls bis Saisonende aus. Aleksandar Ignjovski und Ioannis Gelios sind nach überstandener Covid-19-Erkrankung noch nicht fit.