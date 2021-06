Eigentümer unbekannt

Finderin gibt 8.000 Euro bei der Kieler Polizei ab

29.06.2021, 16:00 Uhr | dpa

Schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit hat eine ehrliche Finderin eine große Menge Bargeld in Kiel bei der Polizei abgegeben. Eine 64-Jährige hatte mehrere Tausend Euro zwischen alten Kleidungsstücken entdeckt.

Eine Mitarbeiterin eines Kieler Second-Hand-Marktes hat gefundene 8.000 Euro bei der Polizei abgegeben. Das Bargeld hatte die 64-Jährige in gespendeter Kleidung entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wer die Kleidung abgegeben hatte, konnte sie am Montag in der Polizeistation Dietrichsdorf nicht sagen. Es könnte sein, dass die Sachen aus einem Nachlass stammen und zuvor nicht auf Wertgegenstände geprüft worden waren. Das Bargeld sei mittlerweile beim städtischen Fundbüro (0431-9012186), hieß es.

Erst in der vergangenen Woche hatte eine Finderin in Kiel ein Portemonnaie mit 1.660 Euro Bargeld bei der Polizei abgegeben, das sie am 21. Juni im Stadtteil Friedrichsort auf einem Gehweg gefunden hatte. Kurz nach der Abgabe des Portemonnaies erschien der Eigentümer bei der Polizei – er hatte die Geldbörse beim Fahrradfahren verloren.