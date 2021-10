Kiel

Arbeitlosenzahlen in Schleswig-Holstein im Oktober gesunken

28.10.2021, 10:03 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Oktober weiter gesunken. Im Vergleich zum September verringerte sich die Zahl der Menschen ohne festen Job um 2300 oder 2,9 Prozent auf 79.600, wie die Arbeitsagentur am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres wird ein Rückgang um 12.600 Arbeitslose oder 13,7 Prozent verzeichnet. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,0 Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Septemberwert. Im Oktober 2020 lag die Quote bei 5,8 Prozent. Der Herbstaufschwung sei robust, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann. "Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ging überdurchschnittlich zurück."