Kiel

Land hebt Sonntagsfahrverbot für Ukraine-Hilfstransporte auf

05.03.2022, 09:21 Uhr | dpa

Wegen des Krieges in der Ukraine hat Schleswig-Holstein das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Hilfstransporte bis 26. Juni ausgesetzt. "Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen", sagte Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs der Deutschen Presse-Agentur. "Lkw dürfen jetzt auch sonntags und an Feiertagen fahren, um Hilfstransporte in die Ukraine zu ermöglichen."

Es hätten sich bereits Speditionen gemeldet, die helfen wollen, sagte Rohlfs. "Unsere Empfehlung ist, möglichst Kontakt aufzunehmen zu den etablierten Hilfsorganisationen, um zu fragen: Was wird wirklich gebraucht, damit man das koordiniert organisieren kann und sich nicht alle auf eigene Faust runter an die dortige Grenze begeben."