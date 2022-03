Kiel

Rekordergebnis für Investitionsbank Schleswig-Holstein

09.03.2022, 12:09 Uhr | dpa

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr Unternehmen und Kommunen im Norden mit mehr als 4,4 Milliarden Euro unterstützt. Das war das bisher mit Abstand höchste Niveau seit ihrem Bestehen, wie das Förderinstitut am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr hatte das Volumen 3,8 Milliarden Euro betragen. Allein an Corona-Hilfen zahlte die Investitionsbank demnach 2021 mehr als 1,4 Milliarden Euro aus. "Mit drei Milliarden Euro für die Schaffung von Wohnraum, für Unternehmen und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur haben wir darüber hinaus Wachstum und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefördert", sagte der Vorstandsvorsitzende Erk Westermann-Lammers.