Kiel

Umweltminister Albrecht nahm ukrainische Familie auf

30.03.2022, 05:12 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aus Charkiw bei sich zu Hause aufgenommen. "Sie sind seit zweieinhalb Wochen bei uns, ziehen Donnerstag in eine eigene Wohnung", sagte Albrecht der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Direkt nach Kriegsbeginn war uns klar, dass wir Menschen helfen wollen. Meine Frau und ich haben beide Großeltern mit Fluchtgeschichten und wissen von diesen, was es bedeutet, alles hinter sich lassen zu müssen." Die Familie des Ministers hat demnach zwei erwachsene Ukrainer, ein Kind und eine Katze in ihrer Fünf-Zimmer-Wohnung aufgenommen.