Kiel

Lottospieler gewinnt fast 1,6 Millionen Euro

04.04.2022, 12:12 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein ist um einen Lotto-Millionär reicher. Ein Spieler aus Nordfriesland habe in der Lotterie 6aus49 mit sechs richtige Zahlen 1 581 963,40 Euro gewonnen, teilte Nordwest-Lotto Schleswig-Holstein am Montag mit. Es sei bereits der dritte Millionengewinn für einen Schleswig-Holsteiner im laufenden Jahr. Ein weiterer Spielteilnehmer aus dem Norden Schleswig-Holsteins habe am vergangenen Freitag bei der Eurojackpot-Ziehung mit fünf Richtigen und ohne Eurozahl 201 647,40 Euro gewonnen.