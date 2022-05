Mehr Mitglieder in Schleswig-Holsteins Feuerwehren

Schleswig-Holsteins freiwillige Feuerwehren haben 2021 trotz Corona-Pandemie erneut Mitglieder hinzugewonnen. Die Mitgliederzahl zum 31. Dezember lag um 665 Frauen und Männer über dem Vorjahreswert, wie der Landesfeuerwehrverband am Donnerstag berichtete. Die Zahl der Frauen in den Wehren stieg von 4971 auf 5304. Nur bei den Jugendfeuerwehren gab es einen kleinen Einbruch. In 446 Gruppen waren 6988 Jungs und 2751 Mädchen aktiv, insgesamt 376 weniger als im Jahr zuvor.