Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 763,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein betrĂ€gt derzeit 763,6. Dies geht aus Angaben der Landesmeldestelle von Montag hervor (Stand: 18.51 Uhr). Am Montag vergangener Woche lag der Wert noch bei 884,9. Der Wert steht fĂŒr die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Unter anderem wegen rĂŒcklĂ€ufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-FĂ€lle behördlich erfasst werden.

Die Zahl der Neuinfektionen gab die Meldestelle mit 5432 an, vergangenen Montag waren es 5888. In den KrankenhÀusern lagen 370 Covid-Kranke (Montag vor einer Woche: 403). Von ihnen wurden 31 auf einer Intensivstation behandelt und 13 beatmet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 9 auf jetzt insgesamt 2474 seit Beginn der Pandemie. Rund 573.900 Menschen sind nach diesen Angaben inzwischen genesen.

Die Zahl der in KrankenhÀuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag am Montag bei 3,64. Am Montag vergangener Woche betrug der Wert 4,81.