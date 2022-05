Weniger Filialen und Beschäftigte bei Sparkassen im Norden

Das zunehmende Online-Banking führt zu weiteren strukturellen Veränderungen bei den Sparkassen in Schleswig-Holstein. So sank die Zahl der Filialen im vergangenen Jahr von 374 auf 357 sowie die der Geld- und Serviceautomaten von 1400 auf 1268. Wie der Sparkassen- und Giroverband am Mittwoch in Kiel weiter mitteilte, ging die Zahl der Mitarbeiter von 6620 auf 6342 zurück. Die Zahl der Sparkassen blieb konstant bei elf.