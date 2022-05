Kiel Baltic Hurricanes unterliegen Meister Dresden nur knapp

Die Kiel Baltic Hurricanes haben am zweiten Spieltag der German Football League eine Überraschung bei Titelverteidiger Dresden Monarchs knapp verpasst. In der Partie am Samstag unterlagen die Norddeutschen den Sachsen mit 6:15 (0:3/0:10/0:0/6:2). Michel Peschel erzielte den Touchdown für die Gäste. "Wir müssen unsere Chancen nutzen und dürfen keine Turnovers produzieren. Dazu haben wir uns ein paar Mal in kritischen Momenten mit Strafen selbst im Weg gestanden", betonte Kiels Trainer Timo Zorn.