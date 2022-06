Fachpolitiker verhandeln über schwarz-grüne Koalition

Nach gro├čer Runde setzen CDU und Gr├╝nen ihre Koalitionsverhandlungen am Mittwoch in kleineren Kreisen fort. Den Auftakt der Fachgruppen machen um 10.00 Uhr im Landeshaus die Wirtschaftspolitiker beider Parteien. Drei Stunden sp├Ąter kommen die Sozialpolitiker zusammen. Beide Seiten verhandeln in zehn Gruppen miteinander. Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl hatten CDU und Gr├╝ne die Verhandlungen am 25. Mai betont optimistisch begonnen. In den Sondierungen hatten sie sich bereits auf ein dreiseitiges Eckpunktepapier verst├Ąndigt mit Grunds├Ątzen f├╝r eine Regierungskoalition.