Kein Ansturm auf Nahverkehr zum Start des 9-Euro-Tickets

Zum Start des 9-Euro-Tickets ist ein m├Âglicher Ansturm auf den ├Âffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Hamburg zun├Ąchst ausgeblieben. Am fr├╝hen Mittwoch sei in der Hansestadt noch kein Unterschied festgestellt worden, sagte die Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Christina Sluga. Der Betrieb in den Bussen sei normal, bis 7 Uhr sei kein Ansturm zu beobachten gewesen. "Wir sind aber auf alles vorbereitet", sagte sie.