11.11. und Rosenmontag

Die 10 besten Kneipen für Karneval in Köln

Fröhliche Jecken mit Kölsch: An Karneval wird in Köln feucht-fröhlich gefeiert. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Wenn in Köln Karneval ist, brechen alle Dämme. Hunderttausende Menschen sind dann in der Stadt unterwegs. Aber in welche Kneipen gehen die Karnevalsfans am liebsten feiern?

Jedes Jahr können es die Jecken kaum erwarten, dass es wieder losgeht am "Elften im Elften", wenn die schönste aller Jahreszeiten beginnt. Wo die Kölner am liebsten Karneval feiern gehen, zeigt t-online.de an zehn selbst ausgesuchten Kult-Kneipen.

Die Eckkneipe "Alcazar" im Belgischen Viertel ist einer der Klassiker unter den Karnevalskneipen in Köln. Das Markenzeichen ist seit Jahren ein ausgelassener und feierfriedlicher Schunkelkontakt unter den jecken Gästen.



Adresse: Bismarckstraße 39, 50672 Köln

Eingang zum "Alcazar": Hier wird an Karneval heftig geschunkelt. (Quelle: Dierk Himstedt)

Eine Institution in der Kölner Südstadt ist seit vielen Jahren das "Backes". Im perfekten Eckkneipen-Outfit mit bunten Glasfenstern und Holzvertäfelung lädt es die Feierwütigen zu einer echten Fastelovendsparty mit viel Karnevalsmusik aus vergangenen und moderneren Zeiten ein. Kleiner Nachteil: Es wird wie jedes Jahr sehr eng und man sollte so früh wie möglich da sein.



Adresse: Darmstädter Straße 6, 50678 Köln

Wer es gerne größer und jünger möchte, ist in der Birreria, nahe des Barbarossaplatzes sehr gut aufgehoben. In den großzügigen Sälen des Brauhauses kann super abgetanzt werden und das Kölsch fließt vielleicht nirgends so schnell wie im ehemaligen "Weißbräu". Musikalisch wird ein Mix aus aktuellen Karnevalshits, Schlagern und Rock-Evergreens geboten.



Adresse: Am Weidenbach 24, 50676 Köln

Die "Birreria" in der Nähe des Barbarossaplatzes: Hier wird am 11.11. erst ab 13 Uhr gefeiert. (Quelle: Dierk Himstedt)







Mit der "Pappnasparty" lockt das "Gaffel am Dom" die Feiernden in der Innenstadt an Karneval in seinen Brauhaussaal. Das Besondere: Meist öffnen sich die jecken Tore für die frühen Vögel unter den Feierwütigen schon um 9 Uhr. Mit dieser frühen Startzeit kann kaum eines der anderen Lokale mithalten.



Adresse: Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Karneval als Dauermotto erlebt man in der Flotte. Dass dieser Wochenend-Feierhotspot auch am 11.11. und am Rosenmontag ein Zentrum der kölschseeligen guten Laune ist, liegt auf der Hand. Man sollte allerdings früh da sein, da der Zülpicher Platz zu den Feierlichkeiten Zehntausende Menschen anlockt, die auf der Straße und in den angrenzenden Lokalen feiern wollen.



Adresse: Zülpicher Platz 9, 50674 Köln

Die "Flotte" am Zülpicher Platz: Hier wird es am 11.11. richtig voll. (Quelle: Dierk Himstedt)

Ein Klassiker fernab der Hotspots in der Innenstadt oder Südstadt Kölns ist das "Haus Unkelbach". Seit Jahren zieht es die Jecken aus Köln und Umgebung in das urige Brauhaus, um hier den traditionellen Kneipenkarneval mit viel jecker kölscher Musik zu feiern. Macht immer wieder Spaß. Aber auch hier gilt es, früh da zu sein, da es erfahrungsgemäß voll wird.



Adresse: Luxemburger Straße 260, 50937 Köln

Ein Klassiker unter den Südstadt-Kneipen ist auch das "Filos". An den tollen Tagen und mittlerweile auch am 11.11. wird das beliebte Lokal regelmäßig zur Feierbühne für all diejenigen, die den Kölner Karneval und seine Musik lieben.



Adresse: Merowingerstraße 42, 50677 Köln

Das "Filos" in der Südstadt: Die Kneipe ist ein echter Karnevals-Klassiker. (Quelle: Dierk Himstedt)

Wer in Ehrenfeld feiern gehen will, ist im Hemmer wunderbar aufgehoben. Hier feiern die Jecken wie in der Südstadt oder der Altstadt den Sessionsstart und den Rosenmontag, wie sich das im kölschen Fastelovend gehört. Ein Klassiker.



Adresse: Subbelrather Straße 154, 50823 Köln

Die Rockkneipe mutiert am 11.11. und rund um den Rosenmontag zur Karnevalslokation auf der Zülpicher. Mitten in einem der Hotspots des Straßenkarnevals lässt es sich im "Stiefel" ausgelassen feiern. Für junge Leute, die sowieso im "Kwartier Latäng" jeck feiern wollen, ein Muss.



Adresse: Zülpicher Straße 18, 50674 Köln





Wer es besonders kölschseelig mag, muss in den "Weißen Holunder" gehen. Dort werden keine Schlager und Rock-/Pop-Evergreens gespielt. Hier ist die alte und neue kölsche Karnevalsmusik Trumpf. Traditionell ohne Krawall wird hier ausgelassen seit Jahrzehnten gefeiert. Los geht es am 11.11. klassischerweise um 11.11 Uhr.



Adresse: Gladbacher Straße 48, 50672 Köln