Der Sport-Tag im Live-Blog

Ersatzspieler vom 1. FC Köln dürfen sich beweisen

11.10.2019, 19:03 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Liebe Leser, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit dem Lokalsport aus Köln und wünschen ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, Sie am Montag an dieser Stelle mit neuen Sport-Nachrichten versorgen zu können.

Die drei 1. FC Köln-Spieler Vincent Koziello, Lasse Sobiech und Niklas Hauptmann durften bisher in der Bundesliga-Saison noch keinmal spielen. Anders als beim Freundschaftsspiel gegen Viktoria Köln. Dort durften sie ran und sich unter Beweis stellen. FC-Trainer Achim Beierlorzer lobte Vincent Koziello im "Geissblog": "Da waren sehr gute Aktionen von ihm dabei", sagte er hinterher. Aber: "Wir haben auch manchmal gesehen, was er noch anders machen kann." Ob er oder seine beiden Kollegen deswegen bald in einem regulären Spiel zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag starten wieder tausende Läufer beim Köln-Marathon. Auch der 1. FC Köln macht mit beim Staffelmarathon. Und zwar im Rahmen der "Prominenten-Staffel" des Sponsors Rewe. Die Gruppe läuft für den guten Zweck. Es laufen unter anderem FC-Vizepräsident Dr. Jürgen Sieger und Matthias Heidrich, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, mit.

Heute ist Gameday für die Kölner Haie. Sie empfangen um 19.30 Uhr die Mannschaft der Augsburger Panther im Stadion in der Lanxess Arena in Deutz.



Am Samstag startet wieder der Ironman auf Hawaii. Mit dabei: der Kölner Jan Frodeno. Er ist bereits zweimaliger Ironman-Weltmeister, aber will im Falle eines erneuten Sieges am Samstag trotzdem weitermachen. "Ich komme als Athlet definitiv noch einmal hierhin zurück", sagte der gebürtige Kölner im ZDF-Morgenmagazin. Frodeno hatte 2015 und 2016 auf Hawaii triumphiert, im vergangenen Jahr aber verletzt gefehlt.

"Ein paar Jährchen" will der Triathlon-Olympiasieger von 2008 noch weitermachen - was vermutlich auch dem Glauben an die eigene Stärke geschuldet ist. "Ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt, und ich hoffe, dass es wieder Zeit für eine Höhe ist. Ich habe ein gutes Bauchgefühl", sagte Frodeno.

Heute geht es für die Jungs aus Köln gegen Rot-Weiss Essen ran. Für Fortuna wird es eine schwierige Partie, denn sie treten nicht nur gegen Essen in ihrer Heimat im Stadion Essen an, sondern haben mit RWE auch den Tabellendritten der Regionalliga vor sich. Fortuna ist momentan auf Platz zwölf und könnte deswegen einen Sieg gut gebrauchen.



Der Trainer des 1. FC Köln, Achim Beierlorzer, ist nach dem 6:0-Sieg gestern Abend gegen Viktoria Köln von der Leistung seiner Jungs angetan. Dem "Geissblog" sagte Beierlorzer, dass er "sehr zufrieden" ist. "Es war genau das, was wir diese Woche wollten", sagte er weiter.



Hallo und herzlich willkommen! Auch heute erhalten Sie hier wieder aktuelle Sport-Nachrichten aus Köln. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.