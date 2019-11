LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Geht Armin Veh beim 1. FC Köln schon im Winter?

01.11.2019, 08:52 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Nachricht, dass Armin Veh seinen Vertrag in Köln nicht verlängern wird, schlug gestern ein wie eine Bombe. Aber offenbar läuft im Hintergrund schon länger die Suche nach einem Nachfolger. Laut "Bild" soll der schon bis zur Winterpause gefunden werden – und Armin Veh könnte damit noch eher als jetzt verkündet aus seinem Amt als Geschäftsführer scheiden.



