Kölner Haie siegen gegen Adler Mannheim

01.11.2019, 19:33 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Yes! In der 65. Minute erzielt Jon Mastumoto das entscheidende 2:1!



Ausruhen ist für die Haie aber nicht drin: Am Sonntag empfangen die Kölner den ERC Ingolstadt.

Das war knapp! Die Kölner Haie beenden das zweite Drittel mit einem 1:1 – und können sich dafür bei ihrem Keeper Hannibal Weitzmann bedanken, der mit seinen Paraden gleich mehrfach rettete. Hoffen wir, das die Haie im dritten Drittel nochmal nachlegen können.

Und da ist der Ausgleich für die Haie im Spiel gegen die Adler Mannheim. Ben Hanowski trifft in der 34. Minute im Powerplay nach einer schönen Kombination zum 1:1. Auf geht's, Haie!

Das hatten sich die Kölner anders vorgestellt: Schon nach fünf Minuten liegen sie gegen die Adler Mannheim mit 0:1 hinten. Hier geht es zum Liveticker der Partie...



Die Kölner Haie treffen in der DEL gleich vor heimischen Publikum auf den amtierenden Meister Adler Mannheim. Hier ist die Aufstellung, mit der die Haie das Spiel gewinnen wollen:

So starten wir gegen Mannheim! Wesslau und Moritz Müller fehlen weiterhin. #aufgehtshaie pic.twitter.com/U5YMpjQgTN — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) November 1, 2019

Das Derby gegen Düsseldorf steht natürlich auch bei den Fans des 1. FC Köln ganz hoch im Kurs. Insgesamt begleiten mindestens 6.000 Anhänger ihren Verein zu Auswärtsspiel.



Rund 6.000 Fans begleiten den #effzeh zum rheinischen Duell nach Düsseldorf 😍 #F95KOE pic.twitter.com/Adv78ljl7y — 1. FC Köln (@fckoeln) November 1, 2019

FC-Trainer Achim Beierlorzer hat sich am Vormittag am Geißbockheim auf einer Pressekonferenz zur Causa Armin Veh und dem Derby gegen Düsseldorf am Wochenende geäußert. Lasse Sobiech und Matthias Bader sind für das Spiel wieder fit. Auch Birger Verstraete hat seinen Einsatz bei der U21 offenbar gut verkraftet:

🎙 #Beierlorzer: Birger Verstraete hat die Hälfte bei der U21 gut verkraftet. Es war wichtig, dass er dieses Spiel gespielt hat. Er hat ein bisschen schwere Muskulatur danach gehabt, aber das Knie hat super gehalten. Er ist heute im Mannschaftstraining. #effzeh #F95KOE — 1. FC Köln (@fckoeln) November 1, 2019

Die Nachricht, dass Armin Veh seinen Vertrag in Köln nicht verlängern wird, schlug gestern ein wie eine Bombe. Aber offenbar läuft im Hintergrund schon länger die Suche nach einem Nachfolger. Laut "Bild" soll der schon bis zur Winterpause gefunden werden – und Armin Veh könnte damit noch eher als jetzt verkündet aus seinem Amt als Geschäftsführer scheiden.



Auch heute halten wir Sie an dieser Stelle über das Sportleben in und um Köln auf dem Laufenden.