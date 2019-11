LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln präsentiert neue Karnevalstrikots

06.11.2019, 16:11 Uhr | t-online.de , tme

Kölner Spieler, in der Mitte Timo Horn, präsentieren das neue Karnevalskostüm: Dort sind alle 86 Veddel von Köln aufgelistet. (Quelle: Thomas Fähnrich/1. FC Köln/sid)

Nach seiner Verletzungspause ist Fabian Holtghaus am Mittwoch wieder bei der Viktoria ins Training eingestiegen. Das teilte der Verein auf Instagram mit.

Rechtzeitig vor dem Elften im Elften, dem offiziellen Auftakt der närrischen Jahreszeit, hat der 1. FC Köln sein Karnevalstrikot vorgestellt – trotz der kritischen Tabellensituation und der jüngsten 0:2-Pleite im Derby bei Fortuna Düsseldorf. Passend zum diesjährigen Sessionsmotto "Et Hätz schleiht em Veedel" (Das Herz schlägt im Viertel) stehen dabei die Kölner Stadtteile im Zentrum des Designs.

Auf dem roten Trikot ist die Stadtkarte von Köln integriert, aufgeteilt in die neun Regierungsbezirke. Zusätzlich zum Logo des FC ist auf der Hemdbrust das Stadtwappen aufgestickt. In Gelb sind Narrenkappe, Krönchen und Dom an den weißen Ärmelabschlüssen und am Trikotsaum eingearbeitet. Das Motto der Session läuft über das Nackenband und wird auch auf dem Rücken des Trikots aufgenommen: Alle 86 Veedel sind darauf aufgelistet.

Ex-FC-Köln-Star Lukas Podolski hat ein Video von sich beim Tennisspielen in Japan gepostet. Dabei zeigt der 34-Jährige auch sportliche Qualitäten abseits des Fußballs:

