Sport-Montag im Live-Blog

Ausfall von Gladbach-Spiel hat einen Nachteil für FC Köln

10.02.2020, 18:44 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Das erste öffentliche Training des 1. FC Köln findet diese Woche am Mittwoch um 10 Uhr am Geißbockheim statt. Weitere Termine sind auf der Homepage des 1. FC Köln zu finden.

Nachdem das Spiel gegen Mönchengladbach wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt wurde, scheint sich der Club umso mehr auf die bevorstehende Partie zu Hause am Samstag zu freuen. Der Gegner ist mit dem FC Bayern München allerdings ein anspruchsvoller.



Der FC Viktoria Köln Spieler Lars Dietz hat sich beim Spiel gegen das Junioren-Tean des FC Bayern München einen Mittelhandbruch zugezogen. Deswegen wird der 23-Jährige beim Spiel gegen die SpVgg Unterhaching fehlen, teilte der Club auf Twitter mit.



Die Nummer 46 der Kölner Haie, Jakub Kindl, wird heute 33 Jahre alt.



Der 1. FC Köln hat sich in einem vereinseigenen Sticker-Sammelalbum verewigt. Seit heute können Fans der Rheinländer die 162 verschiedenen Sticker sowie die dazugehörigen Stickerstars-Alben in Kölner Rewe-Märkten erwerben.

Das 40-seitige Sammelalbum beinhaltet neben dem aktuellen Bundesliga-Team auch Klublegenden sowie Highlights der jüngeren und älteren Historie des Traditionsvereins. "Mit diesem Album lernen FC-Fans nicht nur den aktuellen Kader kennen und sammeln Bilder rund um den FC, sie erfahren auch all die kleinen und großen Geschichten hinter dem Verein", heißt es vom 1. FC Köln im Vorwort des Sticker-Albums.

Die Athletin des Turnzentrums Köln ist für die Wahl zur Sportlerin des Jahres 2019 in Köln nominiert worden. Die Wahl läuft noch bis zum 8. März, die Sieger werden am 28. März geehrt.



Nach der Absage des Derbys gegen Gladbach am Wochenende stellen sich alle FC-Fans jetzt natürlich die Frage, wann die Partie nachgeholt wird. Die DFL pocht natürlich darauf, das Spiel so schnell wie möglich neu ansetzen. Horst Heldt will allerdings nicht, dass noch im Februar gespielt wird – wohl auch, um die Fans in Ruhe Karneval feiern zu lassen. So oder so hat die Verlegung aber schon einen Nachteil für den FC: Gladbachs Stürmer Alassane Plea wäre am Wochenende eigentlich gesperrt gewesen. Durch die Neuansetzung dürfte er jetzt aber im Derby auflaufen können.

Nach einem Sportwochenende, an dem der 1. FC Köln mehr oder weniger zum Nichtstun verdammt war, berichten wir auch heute wieder das Neueste rund um dem Lokalsport in der Domstadt. Schön, dass Sie wieder dabei sind!