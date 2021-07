1. FC Köln

Baumgart bestimmt Mannschaftsrat und Kapitäne selbst

Steffen Baumgart gibt Anweisungen an Jonas Hector (Archivbild): Der FC-Trainer will den Mannschaftsrat selbst aussuchen. (Quelle: MIS/imago images)

Jonas Hector soll Kapitän des 1. FC Köln bleiben. Das gab Steffen Baumgart im Trainingslager bekannt. t-online erklärt darüber hinaus, wie der Mannschaftsrat der Geißböcke zustande kommt.

Seit 2018 trägt Jonas Hector beim 1. FC Köln die Binde. Und das, obwohl damals offiziell noch Matthias Lehmann Kapitän der Geißböcke war. Doch der Mittelfeldspieler war in der Zweitligasaison 2018/19 kaum noch vom damaligen Trainer Markus Anfang berücksichtigt worden. Nur vier Mal stand der Mittelfeldspieler damals auf dem Platz, kein einziges Mal davon in der Startelf.

Und so kam es, dass Jonas Hector im Jahr des Kölner Wiederaufstieges langsam aber sicher in die Kapitänsrolle hineingewachsen war. Im Sommer 2019 bestätigte Achim Beierlorzer den gebürtigen Saarländer schließlich auch offiziell in seinem Amt. Seither gab es kein Rütteln an dem ehemaligen Nationalspieler. Auch Markus Gisdol und Friedhelm Funkel hielten an dem 31-jährigen fest. Genauso, wie es auch Steffen Baumgart inder kommenden Saison tun wird. Das gab der Trainer im Trainingslager Donaueschingen gegenüber dem GEISSBLOG.KOELN bekannt.



Keine Kapitänsfrage

"Es wird keine Kapitänsfrage geben", sagte Baumgart. "Jonas bleibt Kapitän, sofern er das machen möchte." Dass Hector nach zwei offiziellen Amtszeiten in der kommenden Saison dieses Jahr ablehnen könnte, gilt als unwahrscheinlich. Zwar ist der Kölner Mittelfeldspieler zumindest öffentlich nicht als Lautsprecher bekannt, jedoch sind Hectors Führungsqualitäten auf dem Platz spätestens seit dem vergangenen Saisonfinale nicht wegzudiskutieren. Wie der Kapitän seine Mannschaft in der entscheidenden Phase zum Klassenerhalt geführt hatte, war jedes Lobes würdig.

Wer zur kommenden Saison Hectors Stellvertreter wird, steht derweil noch nicht fest. Zuletzt agierten Timo Horn und Marco Höger als Vizekapitäne. Letzterer ist nach ausgelaufenem Vertrag seit diesem Sommer jedoch nicht mehr Teil des FC-Tross. Auch der Mannschaftsrat, der zuletzt aus dem Kapitän, den beiden Vizes, sowie Sebastiaan Bornauw und Rafael Czichos bestanden hatte, wird voraussichtlich neu zusammengesetzt.



Baumgart bestimmt Mannschaftsrat selbst

In den vergangenen Jahren konnten die Spieler ihre Vertreter dabei selbst bestimmen. Dies wird unter Baumgart anders. "Ich habe das grundsätzlich so gemacht, dass ich es bestimmt habe", sagte der Trainer, der sich dafür trotzdem die Meinung die Mannschaft eingeholt habe. "Das werde ich hier auch machen."

Die Entscheidung soll spätestens bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Carl-Zeiss Jena in knapp zwei Wochen fallen. Eine klare Vorstellung hat der Trainer jedoch schon. "Ich gehe davon aus, dass die mit der Mannschaft übereinstimmt, weil das bisher immer gestimmt hat." Beim 1.FC Köln soll das in Zukunft nicht anders sein.