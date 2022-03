Kölns Hammer-März

Wo geht die Reise für den FC hin?

Der 1. FC Köln ist mit einer knappen 0:1 (0:0)-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim in den schwierigen März gestartet. Nun folgen zwei weitere Spiele gegen potentielle Champions League-Teilnehmer.

Trotz der knappen Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagabend mischt der 1. FC Köln noch immer im Rennen um die internationalen Plätze mit.

Zwar sind Konkurrenten wie Leipzig, Freiburg oder eben jene TSG Hoffenheim inzwischen auf vier respektive sieben Zähler enteilt. Platz sieben ist mit Union Berlin jedoch weiterhin nur einen Punkt für den FC entfernt. Und dieser könnte bekanntlich, je nach Ausgang im DFB-Pokal, für die Teilnahme an der Conference League genügen.

1. FC Köln: Startschuss für drei herausfordernde Wochen

Ob der FC jedoch nach diesem Monat noch immer in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen stehen wird, ist aktuell noch fraglich. Das Spiel gegen die Kraichgauer war schließlich nur der Startschuss für drei mehr als herausfordernde Wochen.



Denn mit Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund warten an den nächsten beiden Spieltagen immerhin der Tabellendritte und -zweite der Liga. Nach der Länderspielpause könnte gegen Union Berlin dann schon ein richtungsweisendes Auswärtsspiel bevorstehen.

Nach Niederlage am Sonntag: "Die Enttäuschung ist groß"

Nach der knappen Niederlage am Sonntag gegen Hoffenheim bewegte man sich am Geißbockheim einen Tag später zwischen Enttäuschung und Gelassenheit.



"Die Enttäuschung ist einen Tag danach schon groß, weil die Jungs wahnsinnig viel investiert haben. Es war meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe", resümierte der sportliche Leiter der Lizenzmannschaft, Thomas Kessler, am Montagmorgen am Rande des Spielerersatztrainings in Köln.

"Wir müssen schauen, wo wir herkommen"



Einen Punkt hätte man sich gewünscht und nach 90 Minuten vielleicht sogar verdient gehabt. Doch hüben wie drüben konnten die Mannschaften ihre vielen Chancen nicht in Tore ummünzen.

Nichtsdestotrotz sei das Spiel in der Entwicklung "ein Schritt nach vorne gewesen", sagte Kessler. Schließlich habe die Mannschaft die Partie anders als noch bei der 0:5-Hinspielpleite deutlich offener gestalten können.



"Deswegen kann man den Jungs absolut keinen Vorwurf machen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auf einem Champions League Platz steht. Und wir müssen schauen, wo wir herkommen."

Baumgart setzt höchstmögliche Ziele

Nach dem Fast-Abstieg der Vorsaison hat beim 1. FC Köln bislang ohnehin keiner der Verantwortlichen das Wort Europa in den Mund genommen. Immer noch werden vorrangig die 40 Punkte als Ziel ausgegeben.



Doch die Abstiegsplätze sind weiterhin meilenweit entfernt und wer Steffen Baumgart in den letzten Monaten kennengelernt hat, weiß, dass sich der Trainer immer die höchstmöglichen Ziele setzt.

FC verspricht Leverkusen ein heißes Duell

Deshalb wird der FC am kommenden Sonntag auch die wenigen Kilometer über den Rhein fahren, um bei Bayer 04 Leverkusen Zählbares mitzunehmen und die Chancen auf eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb am Leben zu erhalten.



"Wir können versprechen, dass wir den Leverkusenern am Wochenende nichts schenken werden", gab sich Kessler am Montag kämpferisch. Damit es am Ende der Saison vielleicht tatsächlich mit der großen Überraschung klappt, sollte der 1. FC Köln in jedem Fall nicht punktlos durch den März wandeln.