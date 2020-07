Sprengung nötig

Weltkriegsbombe in Köln-Zollstock gefunden

14.07.2020, 17:45 Uhr | t-online.de

Bei Bauarbeiten ist in Köln eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Da eine Entschärfung nicht möglich ist, muss sie kontrolliert gesprengt werden.

Eine Ein-Zentner-Bombe, die am Dienstag in Köln bei Bauarbeiten in Zollstock gefunden worden ist, muss am Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden. Wie die Stadt mitteilte ist die amerikanische Bombe mit Aufschlagzünder beschädigt, weswegen eine Entschärfung nicht in Frage kommt. Die kontrollierte Sprengung, die deswegen nötig ist, ist für Mittwochmorgen vorgesehen.

Der Bereich einer Karte von Köln ist rot umrandet: Wer in diesem Radius lebt, muss für die Sprengung der Weltkriegsbombe seine Wohnung verlassen. (Quelle: Stadt Köln)



Dafür müssen am Mittwoch ab 9 Uhr Einwohner im Gefahrenbereich evakuiert werden. An rund 2.300 Einwohner sind am Dienstag entsprechende Infoschreiben verteilt worden, wie die Stadt mitteilte.

Eine Anlaufstelle für Evakuierte wird eingerichtet. Wegen der Corona-Pandemie bittet die Stadt allerdings, dass dorthin nur Personen gehen, die während der Evakuierung wirklich keine andere Aufenthaltsmöglichkeit haben. Ein Servicetelefon ist unter der Nummer 0221 / 221-32000 für Fragen erreichbar.