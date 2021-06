Mit über 130 Stundenkilometern

S-Bahn überfährt E-Roller in Köln-Porz

24.06.2021, 08:59 Uhr | t-online

Schon wieder sorgt ein E-Roller für Ärger in Köln: In der Nacht zum Mittwoch hatte jemand einen Elektroroller auf einem Bahngleis in Porz abgelegt. Ein Zug fuhr mit mehr als 130 Stundenkilometern dagegen.

Hunderte E-Scooter liegen im Kölner Rhein, wohl hineingeworfen von Randalierern. In Porz will man die Gefährte am liebsten ganz verbannen, weil sie dort teilweise für Chaos auf den Gehwegen sorgen. Nun hat in der Nacht zum Mittwoch ein größerer E-Roller für einen Vorfall mit Sachschaden gesorgt: Am Bahnhof Porz-Rhein haben Unbekannte einen ausgeliehenen E-Roller "geparkt". Eine S-Bahn überfuhr den Roller und schliff ihn etwa 15 Meter mit. Der Zug wurde dabei beschädigt.

Wie die Bundespolizei mitteilt, habe der S-Bahnführer auf der Strecke von Köln in Richtung Au (Sieg) gegen 1.15 Uhr einen Schlag am Zug gehört, bei einer Geschwindigkeit von etwa 135 Stundenkilometern. Die Bahn kam durch eine Schnellbremsung zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei fand wenig später die Überreste des E-Rollers sowie einen Helm einer Leihfirma zwischen den Gleisen. Anhand der Schleifspuren sei erkennen zu gewesen, dass der Roller offenbar am Ende des Bahnsteigs auf dem Gleis abgestellt worden war.

Der betroffene Zug konnte trotz Beschädigungen im vorderen linken Teil des Triebfahrzeugs seine Fahrt fortsetzen, eine genaue Schadenshöhe steht noch aus. Die Strecke war bis etwa 3 Uhr gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels war von einem E-Scooter die Rede. Tatsächlich handelte es sich um einen größeren E-Roller.