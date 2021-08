800 Menschen betroffen

Bombe in Köln-Lindenthal gefunden – Evakuierung läuft

17.08.2021, 10:42 Uhr | t-online

Der Zünder einer entschärften Weltkriegsbombe (Symbolbild): In Köln wurde abermals eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt. (Quelle: Fotostand/imago images)

In Köln-Lindenthal ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt worden. Für die Entschärfung müssen Hunderte Menschen die Gefahrenzone verlassen. Auch ein Krankenhaus ist betroffen.

Am Montagmorgen haben Bauarbeiter in Köln-Lindenthal im Bereich Hohenlind erneut einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie die Stadt Köln mitteilte. Es handele sich dabei um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder.

Erst vor wenigen Tagen musste am gleichen Ort eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Die neue Entschärfung ist für Dienstag geplant – am Vormittag meldete die Stadt, dass das Ordnungsamt einen ersten Klingeldurchgang durchführe, alle Personen wurden gebeten, den Evakuierungsbereich zu verlassen. In einem zweiten Durchgang werde dann sichergestellt, dass sich niemand mehr im Gefahrenbereich befindet.

Evakuierungsbereich in Köln-Lindenthal: Die Stadt hat die Menschen aufgefordert, die Gefahrenzone u verlassen. (Quelle: Stadt Köln)

Straßensperren seien bereits errichtet worden. Insbesondere seien die Bachemer Straße zwischen Militärringstraße und Decksteiner Straße gesperrt. Betroffen davon ist auch die Buslinie 136, die nicht bis zur Endhaltestelle "Hohenlind" fahren kann. Auch der Luftraum werde kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt.

Auch Krankenhaus St. Elisabeth betroffen

Rund 800 Personen seien laut Stadt Köln von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Darunter auch Patientinnen und Patienten sowie Personal des Krankenhauses St. Elisabeth (Hohenlind).

Eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohnerinnen und Anwohner wurde in der Aula der GGS Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 60, 50935 Köln, eingerichtet. Betroffene mit Hund können sich im Freien vor der Anlaufstelle aufhalten.